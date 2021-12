La chiesetta di Santa Lucia si illumina nel segno della tradizione cristiana e della cultura

Savona. Con l’evento Savona Re-Start Christmas 2021 dopo quasi due anni la città è pronta a ripartire confidando in un pronto rilancio. A partire dall’11 novembre, nonostante le limitate risorse disponibili, dopo Piazza Sisto gremita di cittadini in fremente attesa dell’accensione dell’albero di Natale e presenti al Concerto della Street Band per la Pediatria, il grande programma di intrattenimento natalizio per tutte le età voluto dall’amministrazione, si è spostato nei plessi religiosi facendo sì che si riaccendesse l’attenzione attorno a questi splendidi luoghi del cuore ridandogli centralità.

