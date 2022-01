Agricoltura, Piana: «Maggiori investimenti col nuovo Psr Liguria da 104,5 milioni»

Genova. Ricambio generazionale, trasferimento di conoscenze e informazione, sostenibilità ambientale, innovazione, miglioramento delle foreste e sviluppo dell’entroterra: sono queste le principali priorità del Programma di Sviluppo Rurale nel biennio 2021-2022, approvato dalla Commissione europea ad ottobre. Ora arriva anche l’ok della Giunta, grazie al quale si potranno aprire i nuovi bandi. I fondi a disposizione ammontano a 104,5 milioni di euro, di cui 52,5 di fondi europei, 36,5 di fondi statali e 15,5 di fondi regionali. La media annuale dei fondi disponibili per il biennio 2021-2022 (circa 52 milioni di euro per anno) è significativamente superiore alla media annuale del periodo 2014-2020 (circa 44 milioni di euro per anno). L’incremento è di circa il 18%.

