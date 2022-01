Genova. “Oggi ci lasciamo alle spalle un anno non facile, con la consapevolezza che ci avviciniamo a un periodo molto importante per Genova e tutta la città metropolitana”. Comincia così il video di auguri del sindaco di Genova Marco Bucci che parla di un “piano Marshall 2.0” per per Genova grazie alle risorse del Pnrr.

... » Leggi tutto