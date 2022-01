Il ligure Matteo Radicioni alla Dakar Classic 2022: «Un sogno che si realizza»

Genova. Un sogno che in tanti tengono chiuso in un cassetto ma che in pochi riescono a tirare fuori, spolverare, e mettere in atto. Si chiama Dakar, ed è la gara più popolare del pianeta, la più amata, la più temuta, la più agognata da tutti gli appassionati di fuoristrada, di avventura, di deserto e di sfide. A correrla per la prima volta nel 2022 il ligure, Matteo Radicioni che abita a Pescara e che ha scelto di affrontare questa nuova sfida per lui con al suo fianco un navigatore esperto di nome Marco Arnoletti che già per cinque volte si è cimentato in questa prova sul

sedile di destra. La vettura scelta dai due membri dell’equipaggio a suo modo è un mezzo che ha fatto sognare ancora di più gli appassionati perché è un veicolo che ha fatto la storia di questo sport: il Mitsubishi Evolution 3.6. Le sue linee accattivanti conquistarono non solo i cuori di tante persone ma anche i traguardi più ambiti, arrivando anche a vincere alla fine degli anni Novanta proprio la Dakar.

