Spostamento a monte ferrovia Finale-Andora, c’è chi dice “no”. Ma Berrino: “Ecco perché è una grande occasione”

Liguria. 32 chilometri di tracciato di cui 25 in galleria, 14 passaggi a livello pronti a sparire e decine di comuni coinvolti a vario titolo in un’opera il cui costo di realizzazione finale dovrebbe aggirarsi intorno ai due miliardi di euro (1,7 per l’esattezza). Questi i numeri del raddoppio che, se tutto andrà secondo le previsioni, interesserà la linea ferroviaria tra Andora e Finale Ligure da qui al 2027/28.

