Savona. Dopo l’approvazione di novembre da parte dell’assemblea dei soci, la messa in liquidazione di Funivie Spa ha ora efficacia (dal 1 gennaio 2022). Il liquidatore è Paolo Cervetti, l’amministratore delegato, che aveva rimesso nelle mani del Mit la concessione per l’utilizzo dell’infrastruttura, ferma per una frana che a fine 2019 aveva danneggiato due piloni.

