Il regista savonese Francisco Saia ai David di Donatello 2022 per il miglior cortometraggio

Savona. Il cortometraggio “The Double” del regista savonese Francisco Saia, pluripremiato in altri festival internazionali come il Paranà Internacional Film Festival, il Tokyo International Film Festival e L’Atene Film Festival, è stato selezionato ufficialmente tra i migliori cortometraggi italiani in lista per vincere l’ambito Premio David di Donatello 2022, il più alto riconoscimento cinematografico nazionale.

