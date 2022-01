Musei di Genova, si dimette il soprintendente Boccardo. Lodi (Pd): “Bucci ha smantellato la cultura”

Genova. “Alla fine Piero Boccardo, soprintendente alle collezioni civiche del Comune di Genova, si è dimesso dopo due anni in cui la sua figura è stata ridimensionata e marginalizzata dall’attuale amministrazione di centrodestra. Una grave perdita per la città che attesta, ancora una volta, quanto poco sia considerata la cultura dalla giunta Bucci, con un assessore, Barbara Grosso, in balia degli umori del sindaco”. È il commento di Cristina Lodi, consigliera comunale del Pd a Genova, sulla vicenda che ha scosso palazzo Tursi.

