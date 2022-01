Roulette francesi al Casinò di Sanremo, Fisascat Cisl: «Nessuna delle proposte delle organizzazioni sindacali è stata recepita»

Sanremo. L’organizzazione sindacale, Fisascat Cisl, in seguito al tavolo tecnico convocato dai quadri aziendali, privo della presenza del Cda, rinnova la sua forte preoccupazione: «nessuna delle proposte delle organizzazioni sindacali è stata recepita ed è stata ribadita da parte dell’azienda la volontà di terminare a marzo la sperimentazione senza la riapertura dei tavoli francesi dal lunedì al giovedì nonostante i dati evidenzino che probabilmente la nuova strategia organizzativa non stia producendo i dati sperati, (incassi roulette francese 20 giorni, li hanno chiusi per 10 giorni, totale del mese al 30 di dicembre 384.100€. incassi di tutti i giochi americani 30 giorni, mai chiusi, totale 187.119 €.). Per il Cda troppo poco tempo per fare una valutazione sulla nuova riorganizzazione, per noi, troppo sarebbe aspettare marzo rischiando un danno irreparabile: perdita di incassi, perdita di clienti, perdita di introiti per il Comune di Sanremo».

... » Leggi tutto