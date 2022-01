“Città segrete” alla scoperta di Genova: due ore di vetrina televisiva, ma online fioccano i mugugni

Genova. Di sicuro gli autori sono riusciti in una missione: tenere migliaia di nostri concittadini incollati alla televisione per due ore, pronti a giudicare con la massima severità. Genova è stata protagonista ieri sera di Città segrete, programma in prima serata su Rai3 condotto da Corrado Augias che, come si legge nella presentazione ufficiale, “attraversa personaggi, luoghi, idee. Pagine dense di segreti e di episodi tragici, comici, sentimentali, macabri ed eroici”. Qui il link per rivedere la trasmissione.

... » Leggi tutto