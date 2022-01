Sanremo. Manca meno di un mese all’inizio del 72° Festival della Canzone Italiana eil teatro ariston chiude le sue sale per prepararsi all’evento. Da oggi il Roof e la sala principale interrompono le proiezioni, che continueranno al Centrale, al Ritz ed al Tabarin. La kermesse canora, che per il terzo anno verrà condotta da Amadeus, andrà in scena dal primo al 5 febbraio prossimi.

