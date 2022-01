Covid, la minoranza in Regione la “gestione Toti”: “Migliaia di liguri abbandonati”

Liguria. I consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia accusano la giunta Toti e tutta la macchina regionale della sanità: “A due anni dall’inizio della pandemia è inaccettabile la disorganizzazione delle Asl, di Alisa e di Regione Liguria. Decine di migliaia di cittadini positivi sono letteralmente abbandonati. Non sanno quando, e se, avranno un tampone e di conseguenza, molti, rischiano di doversi sottoporre alla terza dose di vaccino per ottenere il green pass poiché il sistema non è riuscito a riscontrare per tempo la loro positività”.

