Giro d’Italia sul San Giorgio, Comitato vittime del Morandi: “Quel ponte rappresenta la tragedia, non sarebbe un omaggio”

Liguria. “Questo nuovo Ponte rappresenta la testimonianza palese della nostra tragedia, non rappresenta il grande orgoglio di cui tanto abbiamo sentito parlare, rappresenta anche il ricordo di quanto si sarebbe dovuto fare per evitare la vergogna del crollo”. Queste le parole di Egle Possetti, presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, con cui commenta la notizia, anticipata da Genova24 la scorsa settimana, dell’esistenza dell’ipotesi di far passare la tappa genovese del Giro d’Italia anche sul nuovo ponte Genova San Giorgio.

