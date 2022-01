Ventimiglia, otto posti disponibili in Croce Verde Intemelia per il Servizio Civile

Ventimiglia. Continua, in Croce Verde Intemelia a Ventimiglia, la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale. Scade il 26 gennaio alle 14 il termine ultimo per presentare la domanda da parte dei cittadini italiani o dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

... » Leggi tutto