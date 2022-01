Autostrade ancora a rischio caos: per due weekend A10 chiusa in direzione Savona

Genova. Niente cantieri sovrapposti in A10 e in A12 nel fine settimana del 15-16 gennaio: è la novità positiva emersa dalla riunione del tavolo tecnico tra Regione Liguria e i referenti di Aspi convocata in vista della ripresa dei cantieri di ammodernamento e potenziamento della rete ligure a partire da lunedì 10 gennaio. Per una buona notizia però ce n’è una cattiva: per due weekend successivi la A10 sarà interrotta tra Genova Pra’ e Arenzano in direzione Ponente a causa di lavori nella galleria Madonna delle Grazie.

... » Leggi tutto