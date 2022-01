Corso Italia, addio alle storiche fioriere: sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile

Genova. Coi primi colpi di ruspa alle storiche fioriere in granito sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile strutturata che fiancheggerà la passeggiata a mare di corso Italia. Il Comune di Genova ha affidato i lavori una settimana fa a un raggruppamento di imprese genovesi formato da Tecnotatti Srl, Edil Due Srl e Impresa Traversone Sas con un cronoprogramma piuttosto stretto: i lavori dovranno essere finiti tra fine maggio e inizio giugno, comunque in tempo per l’avvio della stagione estiva.

