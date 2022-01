Covid, Toti ribadisce la richiesta al Governo: “Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili”

Liguria. “A questo punto non resta che l’obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili che ancora non hanno fatto il vaccino per scelta, cosa che non vale ovviamente per chi ha validi motivi medici che glielo impediscono”. A dirlo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’incontro tra i presidenti di Regione e delle province autonome.

