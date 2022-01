Albenga. Sono state aperte ufficialmente ieri (3 dicembre) le iscrizioni per il “Virtual Job Day” di Esselunga, iniziativa attraverso la quale l’azienda ha aperto le candidature per l’assunzione di dipendenti in terra ingauna, ufficializzando di fatto (anche se ormai era certa) l’arrivo imminente di un nuovo supermercato ad Albenga.

... » Leggi tutto