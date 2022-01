Sanremo. C’è tempo fino al 7 gennaio per partecipare all’ultimo dei concorsi banditi dall’Asl1 Imperiese che ha messo a disposizione 43 posti per operatori socio sanitari. Il bando pubblico dell’azienda sanitaria locale, con sede a Bussana, si rivolge agli operatori in possesso di titolo specifico, ed è accessibile anche a chi non ha conseguito il diploma liceale.

... » Leggi tutto