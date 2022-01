Coronavirus, da febbraio gli over 50 al lavoro solo con super Green Pass: la bozza del nuovo dl

Roma. Per «tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale» anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che «abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età», si legge nella bozza del decreto legge visionato dall’agenzia ANSA. L’obbligo vale, secondo le prime informazioni, dal 15 febbraio fino al 15 giugno, ma la data sarebbe in discussione. Sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore».

