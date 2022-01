Saldi invernali: a Genova la pioggia rallenta la partenza, ma si punta sul ponte lungo

Genova. Più della variante Omicron poté la pioggia: a Genova è stato il maltempo a tenere a battesimo – e, in parte, a condizionare – il primo giorno di saldi invernali 2022, tornati all’inizio di gennaio dopo il posticipo alla fine del mese dello scorso anno. «Sarebbe stato certamente preferibile confermare quantomeno la data di fine gennaio, perché un inizio così anticipato, quando di fatto l’inverno è appena cominciato, finisce per ridurre all’osso i margini dei commercianti e col privare della sua stessa ragione di essere quelli che, in origine, erano infatti nati come saldi di fine stagione», ricorda Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova.

