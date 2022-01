Sanremo. Rapina nella farmacia Moderna, di via Dante Alighieri a Baragallo, Sanremo, dove un uomo con il casco in testa e il volto travisato, intorno all’orario di chiusura, si è fatto consegnare l’incasso ed è fuggito, sembrerebbe in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.

