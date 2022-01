Turismo, l’assessore regionale Berrino: «Settore nuovamente in difficoltà»

Imperia. «Il comparto turistico vive nuovamente una fase di difficoltà e forte incertezza. Per questo, come chiedono le associazioni del settore, ritengo indispensabile che il governo si attivi per prorogare fino al termine dell’emergenza sanitaria la Cassa integrazione Covid scaduta il 31 dicembre». Così dice l’assessore al Turismo di Regione Liguria, Gianni Berrino, durante un incontro di questa mattina organizzato da Cna Balneari insieme agli operatori turistici della provincia di Imperia.

