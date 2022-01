Covid, Toti: “Domani sapremo se la Liguria sarà in zona arancione, ma non cambierà nulla”

Liguria. “Attendiamo il report del governo, che arriverà domani, per sapere se scatterà o meno la zona arancione nella nostra regione. In realtà, a prescindere dal passaggio di zona, poco cambierà da lunedì prossimo in Liguria rispetto al resto del Paese, perché entrerà in vigore il Decreto Natale con una serie di restrizioni per i non vaccinati”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, in vista delle nuove misure che verranno applicate dalla prossima settimana.

