Ventimiglia. Lutto nella città di confine per la morte di Flavio Guerra, titolare dell’Agenzia immobiliare Ventimiglia in corso Genova, fondata nel 1980. Guerra, molto conosciuto e stimato nel Ponente Ligure, è morto in seguito alle complicanze legate al Covid-19 che aveva contratto nei giorni scorsi.

