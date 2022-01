Campionato Nazionale Juniores Under 19, sospese le prossime due giornate

Genova. Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022 per i gironi A, B, C e G per i turni di campionato in programma per l’8 e 15 gennaio e la ripresa dello stesso per sabato 22 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. Lo annuncia la Lnd.

