Covid, Rosso e Balleari: «Regione Liguria proroghi gratuità di tamponi per ragazzi di età scolare e mascherine Ffp2 a famiglie in difficoltà»

Genova. «Il nuovo anno inizia con una proposta pratica che tiene conto di quanto è cambiato con il decreto che ha imposto le mascherine Ffp2 in molte occasioni: dalla palestra ai mezzi di trasporto l’aumento del grado di protezione al virus sembra la via per superare la variante omicron ma non possiamo non considerare che questo aumento di protezione diventi anche un aumento di esborso economico per molte famiglie. Se pensiamo ad una normale famiglia con due figli ed i genitori che lavorano entrambi si tratta di un utilizzo di almeno 4 mascherine al giorno, se non di più, che diventano 120 in un mese ed al prezzo attuale siamo a 120/125 euro che su base annua diventa una tredicesima. Questo per una famiglia che ha difficoltà economiche diventa un esborso enorme, con quella cifra ci si fa una se non due settimane di spesa in un discount». Così spiegano Matteo Rosso e Stefano Balleari all’unisono la necessità della proposta di FdI per concedere alle persone in difficoltà economica un aiuto per quest’obbligo imposto dal Governo.

