Diano Marina. I lavori per la messa in sicurezza dell’”incompiuta” arrivano ai blocchi di partenza: il comune di Diano Marina ha infatti assegnato l’appalto per i lavori del muro di sostegno alla strada, affidandone la realizzazione alla “Impianti Urbani Codimet s.r.l.” di Imperia.

