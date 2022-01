Genova. Non ce l’ha fatta il detenuto di 39 anni che era rimasto gravemente ustionato il 18 dicembre scorso nell’incendio che aveva appiccato nella sua cella nel carcere di Sanremo. A darne notizia è l’agenzia Ansa.

L’uomo, un magrebino con problemi psichiatrici, era stato messo in isolamento perché positivo alla tubercolosi. Per protesta aveva dato fuoco al materasso, incendiando la cella.

