Lotteria Italia 2022, in Liguria “solo” 20mila euro: ecco i biglietti vincenti

Italia. C’erano oltre 32mila possibilità nel savonese e più di 152mila in Liguria per vincere alla Lotteria Italia, ma la nostra regione non è stata baciata dalla dea della fortuna. O meglio, solo in un caso. Si tratta di un biglietto venduto a Genova, che ha permesso a chi lo ha acquistato di vincere 20mila euro, un premio di terza fascia. Certo, non una piccola somma, ma veri e propri spiccioli se paragonati alla cascata di soldi piovuti su Roma e dintorni.

... » Leggi tutto