Covid, Gruppo PD: «I tamponi antigienici per certificare la guarigione e la fine delle quarantene devono essere a carico del sistema sanitario, ma nell’ordinanza di Toti non se ne parla»

Genova. «I tamponi per certificare la guarigione e la fine della quarantena devono essere a carico del Sistema Sanitario Regionale. Nell’ordinanza appena varata dal presidente della Regione Liguria Toti, con cui si autorizza l’uso dei tamponi antigienici per certificare inizio e fine della malattia, non viene specificato ed è impensabile che le persone debbano pure pagare per avere il certificato di fine malattia o per uscire dalla quarantena, se il sistema sanitario non è in grado di rispondere tempestivamente alle richieste di tamponi», così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, a commento dell’ordinanza del presidente della Regione Liguria che entrerà in vigore lunedì.

