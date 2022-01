Eccellenza: Varazze e Arenzano potrebbero dare una bella spolverata di pepe al campionato

Spesso si dice che l’Eccellenza è la “Serie A dei dilettanti”. Niente di più vero in questo weekend, nel quale insieme a Genoa, Sampdoria e Spezia scenderanno in campo soltanto le formazioni che partecipano a questo campionato. Ma non tutte: Cairese-Pietra Ligure è stata rinviata a causa di positivi nelle fila dei gialloblù ed è a rischio il match tra Taggia e Alassio, con le vespe intenzionate a non presentarsi per via di numerose quarantene.

