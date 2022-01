Migranti stanchi e infreddoliti trovati in autostrada a Varazze: erano stipati in un container. Anche due bambini

Varazze. Sono stati trovati questa mattina, poco prima dell’alba, sette migranti, tra cui cinque adulti e due bambini: stavano battendo con forza sulle pareti di un container e urlando per farsi sentire. Erano stati stipati all’interno di un rimorchio. Stanchi e infreddoliti per il lungo viaggio, ma in condizioni discrete di salute, ad accorgersi di loro alcuni clienti del vicino autogrill e fruitori dell’area di servizio a Varazze.

