Nave a largo di Sanremo durante il Festival, le perplessità di Liguria Popolare: «Non si trasformi in albergo galleggiante»

Sanremo. «E’ di questi giorni la anticipazione che la Rai vorrebbe fare attraccare in rada davanti a Sanremo una nave della Costa Crociere con lo scopo dichiarato di pubblicizzare la Compagnia di Navigazione. Commercianti e Albergatori hanno già espresso le proprie perplessità, che Liguria Popolare condivide in pieno, poiché è di tutta evidenza il rischio che la nave si trasformi in un albergo galleggiante per artisti ed addetti ai lavori con annessa ristorazione, il tutto a discapito del comparto economico cittadino». Lo dichiara Liguria Popolare.

