San Bartolomeo al Mare, lunedì il via al nuovo sistema di raccolta differenziata

San Bartolomeo al Mare. Inizierà lunedì 10 gennaio come previsto il nuovo sistema di raccolta differenziata a San Bartolomeo al Mare. L’imponente afflusso di utenti di questi ultimi giorni all’ufficio temporaneo EGEA per il ritiro dei kit e delle istruzioni (mastelli, tessere, sacchetti, libretti) consente di poter dare il via definitivo, anche se rimangono parecchi gli utenti che non hanno ancora ritirato e che da lunedì, per farlo, dovranno recarsi agli uffici EGEA di Diano Marina (Via Milano 57, dalle ore 14:00 alle 16:30, dal lunedì al sabato, chiuso lunedì 10 per motivi tecnici).

... » Leggi tutto