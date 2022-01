Toti «campagna vaccinale prosegue, 15.460 vaccini in 24 ore»

Genova. «Da lunedì i liguri potranno beneficiare di una significativa semplificazione delle procedure con la possibilità di effettuare esclusivamente i test antigenici rapidi in farmacia, dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra, nei centri privati accreditati e nelle Asl per accertare la positività, per garantire l’uscita dalla quarantena per i contatti dei positivi e anche per decretare la fine dell’isolamento per chi ha avuto la malattia. Il nostro auspicio è che questo sistema, già adottato in altre regioni a fronte dell’aumento esponenziale dei contagi dovuto alla variante Omicron non più gestibili con i metodi utilizzati finora, possa evitare disagi per i cittadini e consentire alle Asl di concentrare maggiormente il personale sanitario sulle vaccinazioni, unica arma contro il Covid, e negli ospedali. In questa situazione serve che il governo intervenga rapidamente sia per semplificare le regole sul tracciamento e sulle quarantene, evitando la paralisi dei trasporti e di un’ampia fetta del paese, sia per modificare i criteri nazionali che conteggiano tra i ricoverati Covid anche delle persone vaccinate, ospedalizzate per altre svariate ragioni non riconducibili al virus ma risultate positive asintomatiche ai controlli di routine. Dobbiamo, insomma, entrare in una logica di convivenza con il coronavirus, concentrando le nostre energie sulla campagna vaccinale per uscire dalla pandemia».

... » Leggi tutto