L’inizio del 2022 non è stato dei migliori per la Genova Calcio: dopo la Coppa Italia persa, arriva anche una sconfitta in casa dell’Albenga.

Sia chiaro, il percorso dei ragazzi di Beppe Maisano fin ora è davvero buono, considerando anche che si trovano ancora in testa alla classifica.

... » Leggi tutto