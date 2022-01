Caos nel carcere di Sanremo, la ricetta dell’USPP per riportare sicurezza e serenità

Sanremo. L’Unione Sindacati Polizia Penitenziaria Liguria denuncia l’attuale situazione nel carcere di Sanremo: «Risse, violenza e addirittura la notizia di un detenuto morto, il secondo nell’arco di sei mesi, che ha scatenato alcune proteste nel carcere di Sanremo. Si apre così il 2022 per la Polizia Penitenziaria di Valle Armea, sostanzialmente come si era chiuso l’anno passato. Gli eventi critici continuano in maniera esponenziale e il bilancio di questo periodo natalizio è impressionante. Oltre al decesso del detenuto che aveva dato fuoco al proprio materasso il 18 dicembre scorso, si contano due tentati suicidi per impiccagione sventati, due incendi a distanza di poche ore nella stessa giornata, esplosioni dolose di bombolette del gas, colluttazioni e un detenuto salito per protesta sul tetto dei cortili passeggi. Non sono mancate, inoltre le minacce e il tentativo di aggressione ai danni dei pochi poliziotti penitenziari, sempre più in difficoltà a gestire i numerosi detenuti psichiatrici. Questo è quanto ci viene riferito dal personale costretto a fare i conti anche con le assenze dovute dal Covid. Tutto ciò si traduce in turni di lavoro massacranti e più posti di servizio accorpati, mettendo a serio rischio la sicurezza del penitenziario».

