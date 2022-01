Siracusa. L’emergenza non ferma la Pro Recco che apre il nuovo anno con una vittoria in casa dell’Ortigia: alla “Paolo Caldarella” finisce 3-13 l’ultima gara del girone di andata di Serie A1. Maiuscola la prestazione difensiva con Del Lungo imbattuto per 25 minuti dopo il gol di Vidovic (2-3) a metà primo quarto. Miglior marcatore di giornata Zalanki a segno per 4 volte.

... » Leggi tutto