Ricomincia la scuola, tra incognite, assenti e tamponi

Sanremo. A meno di 24 ore dalla ripresa scolastica dopo l’interruzione, anticipata, delle vacanze di Natale, restano ancora molte le incertezze sia per gli studenti sia per gli addetti ai lavori. Le scuole dovrebbero riprendere in presenza ma i numeri dei contagi sono preoccupanti: solo nella giornata di ieri sono stati 485 i nuovi positivi nell’imperiese. La curva dei contagiati inoltre mostra come le più colpite siano le fasce in età scolare ovvero tra i 5 e gli 11 anni e con un alto aumento anche per i 16-19.

... » Leggi tutto