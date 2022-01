Sampdoria, torna a soffiare aria di tempesta: squadra ed allenatore nuovamente in discussione, così come le operazioni di mercato

Genova. Soltanto un elemento sembrerebbe accomunare le due principali squadre del genovese: la mancanza di gioco e di certezze. Sembrerebbe essere sufficiente soltanto questa frase per mettere a nudo le preoccupazioni di due intere tifoserie, gruppi feriti nell’orgoglio e delusi da due squadre da cui, ad inizio anno, sicuramente ci aspettava qualcosa in più. Se è vero che il Genoa ha vinto soltanto una partita rispetto ai cinque successi della Sampdoria, sicuramente è altrettanto forte quanto si percepisce dai commenti dei supporter di entrambi le compagini, tifosi delusi che sicuramente rimpiangono i fasti dello scorso anno con Ballardini e Ranieri alla guida di due squadra grintose in grado di giocarsela contro chiunque.

