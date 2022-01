Boom di tamponi dai medici di base. Stimamiglio: “15 giorni per smaltire il ritardo di Asl”

Genova. Entra in vigore a partire da oggi, lunedì 10 gennaio, l’ordinanza firmata venerdì scorso dal presidente Toti che consente l’utilizzo del solo tampone antigenico per certificare sia la diagnosi di positività al covid-19 sia la conclusione dell’isolamento, per i positivi accertati, e della quarantena, per i contatti stretti, rispettando sempre la regola dell’assenza totale di sintomi nei tre giorni precedenti.

