Calcio, Albenga. Sancinito scaccia le voci di mercato e fa vincere i suoi: “Gruppo prima di tutto”

Uno scontro diretto molto importante quello tra Albenga e Genova Calcio, disputatosi ieri pomeriggio allo stadio Annibale Riva.

I ragazzi di mister Lupo hanno disputato un’ottima partita ma il risultato è rimasto invariato, almeno, fino all’episodio chiave: Carballo viene steso da Brina in area e per l’arbitro si va sul dischetto. Con tutto lo stadio in sospeso, all’80esimo minuto, Davide Sancinito fa suo il pallone prendendosi una grande responsabilità: trasformazione impeccabile e l’Albenga vince.

