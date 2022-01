Cinghiali, Coldiretti Liguria: «Trovato primo esemplare morto per sospetta peste suina»

Genova. «Tanto tuonò che piovve». Come da tempo segnalato da Coldiretti Liguria con diverse manifestazioni, come quella dello scorso 8 luglio 2021 in piazza De Ferrari a Genova, con comunicati stampa, segnalazioni, e lettere alla Regione, purtroppo è stato trovato il primo caso di Peste Suina Africana in Liguria, come già accaduto in Germania e nell’Est Europa; e sono già 24 i comuni liguri individuati dalla Regione e dal Ministero della Salute come “zona infetta”, data anche la vicinanza con i casi piemontesi.

