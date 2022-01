Covid, affollamento degli ospedali: a Savona attivati 100 posti letto per la bassa e bassissima intensità

Savona. “Abbiamo deciso di attivare una nuova struttura nel Ponente che consentirà di avere un centinaio di posti letto a bassa e bassissima intensità”, in modo da “dare un’offerta più importante ai pazienti che non necessitino di cure in ospedale” e “favorire le dimissioni”. Lo ha annunciato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, durante il punto stampa sul Covid in Liguria.

