Covid, con i tamponi rapidi ‘retroattivi’ i positivi quasi raddoppiano: oltre 41mila casi in Liguria

Genova. Sono 2204 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3263 test molecolari e 6277 test antigenici rapidi secondo il bollettino giornaliero. Regione Liguria però precisa in una nota stampa che, considerata l’ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.1/2022, che in aggiunta alla positività al test molecolare, tiene conto anche di quella confermata con test antigenico rapido a far data dal 20 dicembre scorso, sono stati recuperati retroattivamente tali dati che ammontano a 17.858 casi che quindi si vanno a sommare ai casi precedentemente registrati.

... » Leggi tutto