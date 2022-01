Roma. ”Non dobbiamo ma perdere di vista una constatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa.

