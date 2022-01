Covid, in Liguria 8 studenti su 10 oggi in classe. Ecco cosa succede in caso di contagio

Liguria. “Otto studenti su dieci oggi hanno frequentato regolarmente il primo giorno di scuola dopo il rientro dalle vacanze, mentre nove docenti su dieci erano regolarmente in classe per svolgere il proprio lavoro”. Questo è il bilancio del primo giorno di scuola per gli studenti liguri dopo il rientro dalle festività natalizie annunciato da Regione Liguria: un rientro senza troppi problemi, nonostante i timori della vigilia legati alla poderosa crescita del contagio.

