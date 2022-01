Liguria, Garibaldi (Pd): «Sempre più persone isolate in casa per il Covid, Regione riattivi spesa a domicilio e assistenza psicologica»

Genova. «Nella prima ondata i servizi di spesa a domicilio e sostegno psicologico attivati dai Comuni, con il supporto di una rete solidale capillare, si sono rivelati un aiuto importante per chi era costretto a casa durante il lockdown o perché contagiato. Oggi l’emergenza non è finita e l’aumento esponenziale dei contagi costringe centinaia di persone a rimanere isolate e, se prive di un aiuto, hanno difficoltà anche a farsi portare la spesa a casa. Per questo sarebbe indispensabile che la Regione si attivasse con i Comuni per rimettere in piedi quella rete preziosa che lo scorso anno ha aiutato molte persone: linee telefoniche riservate per gli anziani e un servizio di accompagnamento psicologico con priorità per gli adolescenti e accordi con le associazioni del territorio per la spesa a domicilio» – dichiara il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi.

