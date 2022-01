Ospedaletti, bike hotel nell’ex stazione: progetto per ristorante e Spa

Ospedaletti. Prosegue l’iter per la riqualificazione dell’ex stazione ferroviaria della Città delle Rose. La proprietà dell’immobile ha predisposto una prima bozza di progetto per la realizzazione di un bike hotel nei cui dettagli si trova anche un ristorante al piano terra, una mini Spa con piscina a sfioro più due saune ricavate nell’interrato, il recupero dell’antica biglietteria e quindi i due piani alti da destinare alle camere per gli ospiti.

